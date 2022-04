Cyrille BRYIS

Ancien technicien de maintenance, j'ai été chargé de mettre en place, de mettre au point et d'adapter au mieux les nouveaux moyens de contrôle (détection de métaux, détection par rayons X) et d'étiquetage sur le secteur sur-emballage.

Depuis ma mutation au bureau d'études, je suis chef de projet ou assistant au chef de projet (suivant l'étendue du projet)sur les projets divers d'achats de matériel, de ré-aménagement de lignes ou process de fabrication charcuterie.

Je suis toutefois ouvert aux éventuelles propositions dans d'autres domaines d'activité, étant relativement polyvalent et autonome.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Maintenance

Mécanique