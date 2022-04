Cyrille CHANLIAT

38 ans Marié 2 enfants

Formation ingénieur en mécanique option commande et systèmes (ESTACA)

Option automobile



Compétiteur dans l'âme, je pratique le tennis de table depuis plus de 25 ans et j'évolue encore aujourd'hui en nationale3.



Ma formation et ma passion pour l'automobile m'a naturellement poussé vers la mise au point moteur.



Après une première expérience professionelle chez Siemens à Toulouse en tant qu'ingénieur mise au point pendant 2 ans, j'ai rejoint le groupe Delphi en 2001.



Au cours des 10 dernières années passées chez Delphi j'ai pu découvrir les différentes partie de la mise au point moteur:

-Calibration système (FIE)

-Calibration véhicule (MAP)

-Encadrement d'une petite équipe

-Jusqu'au poste de manager.



Après 12 ans d'expérience, ma passion reste intacte, et je souhaite aujourd'hui élargir mon domaine d'application à d'autres secteur du marché auto.



Mes compétences :

automobile

Manager

Mise au point