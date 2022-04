Cyrille CHEMIN

Notre société réalise tous travaux d'amenagement interieur

de bâtiments commerciaux, industriels et tertiaires.



Notre ambition est de proposer une offre personnalisée au plus juste coût et de gagner la confiance de notre clientèle grâce à un travail soigné.



Notre expérience de 12 années d'existance dans ce domaine, nous permet d'integrer toute les difficultés et d'y apporter des solutions.



Mes compétences :

Créativité

Dynamisme

Objectivité

Optimisme

Réactivité