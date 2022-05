Thierry VERNAY

EDH est depuis son origine en 1992 le spécialiste des applications hydrauliques et le partenaire pour la France de la société Hy-Pro et Cardev :



Le Département Mise en Propreté des Fluides répond à toutes vos problématiques de filtration, dépollution et purification des fluides hydraulique , phosphates ester et de lubrification.



Mais aussi :

Analyses des huiles hydrauliques,

Dépollution en chantier,

Chariots de filtration et groupes spécifiques,

Distribution des produits Cardev

Matériel Hy-Pro et Eléments interchangeables

Conversion en huile biodégradable des machines et montage

de filtres CARDEV à demeure

Audits d’entreprise : qualification de la propreté des huiles éviter des

coûts de SAV

Formation au management de la propreté des huiles,

Etudes et fabrications de groupes de dépollution et bancs d’essai,

Moyens de contrôle (compteurs de particules, sonde d’humidité),

et monitoring des huiles en condition de fonctionnement

Station de vidange et filtration pour application Eoliennes



Mes compétences :

Vente

Export

Filtration

Marketing

Développement commercial