Cyrille COLEAU

Sorti d'une formation universitaire sportive et technique, j'ai découvert le monde du commerce en intégrant la société de distribution DECATHLON en tant que responsable Univers. Fort de ces 3 années, j'ai approfondi mon expérience de manager chez Argence Developpement, puis j'ai developpé et encadré un reseau de magasin chez WURHT. Coaching, accompagnement et orientation des objectifs ont été le principal de mes fonctions.



Aujourd'hui commercial France pour le leader de la fixation FABORY, je développe mon activité commerciale en étant proche de mes clients.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Contrôle budgétaire

Contrôle des coûts

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Vente B2B

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Internet

BA 80