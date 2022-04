Cyrille CORLAY

BOSS to BOSS est une plateforme fondée sur l’intelligence collaborative de dirigeants, utilisée comme levier de création de valeur et de croissance pour les entreprises.



Notre mission est de créer les conditions pour faire émerger votre projet gagnant. BOSS to BOSS organise l’intelligence collaborative de dirigeants autour d’une offre multimodale. Il vous propose un parcours basé sur 3 interventions qui peuvent être prises à l’unité ou les unes après les autres :



- Workshop collaboratifs

- Hub d’experts métiers

- Coaching opérationnel du changement



Mes compétences :

Accompagnement

Création

Reprise d'entreprise

Marketing

Management

Business Intelligence

Plateforme collaborative

Innovation

Gestion de projet

Ressources humaines

Informatique

Community management

Communication