Cyrille COTTET

Mon Parcours :

De formation purement technique (BEP, Bac STI Mécanique), je me suis orienté vers la gestion de production et les Méthodes grâce à un DUT Mécanique et surtout grâce à l'ECAM / ITII (école d'ingénieur par alternance), toujours en Mécanique. Ce cursus me permet aujourd’hui une approche de l'industrie aussi bien terrain que scientifique.



Ma dernière entreprise:

Ontex est aujourd'hui leader européen sur le marché de l’hygiène jetable destinée aux MDD (Marque de Distributeurs). Nous produisons entre autres des changes bébés, lingettes, tampons ou encore produits d'incontinence.



De septembre 2006 jusqu'a octobre 2011 j'ai travailler sur le site Ontex Villefrance au service Méthodes (voir plus bas pour plus d'information). Début 2011 Ontex ouvre une usine de production près de Sydney en Australie avec une machine. A la suite de la fermeture du site Francais j'accepte la position de Plant Engineer et deviens responsable maintenance et projets technique sur le site Australien pour 3 ans et demi.





Mes compétences :

Fédérateur

Gestion de projet

installation

Machines spéciales

Relationnel

travail en équipe