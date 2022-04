Cyrille DARRAS

Je suis un économiste de la construction en tant que Technicien Métreur TCE et Dessinateur DAO





Je réalise vos plans, vos métrages, vos documents CERFA , vos dossiers d'appels d'offres, Permis de construire ou de démolir ainsi que la mise à jours de vos fichiers.





J'offre à votre entreprise une disponibilité, une flexibilité ainsi qu'un renfort opérationnel





Mes prestations de Métreur :



Identifier les ouvrages suivant le CCTP (TCE hors lots techniques)

Faire des relevés sur sites (neuf, rénovation et extension)

Répondre aux appels d’offres

Quantitatif des ouvrages sur tableur Excel, DPGF ou tout autre support de votre choix

Fournir des tableaux et plans sur support A4 ou A3, avec une copie dématérialisée

Réalisation des devis

Conserver l’étude en cas de modifications

Réaliser des dossier de Permis de Construire ou de Permis de Démolir (ou Déclaration Préalable)









Mes prestations de Dessinateur :



Réalisation de dossier d’avant-projet

À partir d’un croquis, d’un descriptif ou à la suite d’un relevé sur site Plans de façades Plans des niveaux Rendus 3D Réalisation de Permis de construire (ou Déclaration Préalable)

Dossier plans complet Dossier Cerfa complet et notice complète Suivi jusqu’à obtention Réalisation de Plans d’Exécution

Implantation, réseaux Plans des niveaux Coupes selon besoins Autres prestations selon vos





Mes Outils :



AutoCAD, Révit, Onaya, Office



Mes Habilitations :



Amiante Sous section 4, FeeBat



Mes Réalisations :



MIN de Rezé (44)

Démolition Backhaus Saint Louis Saint-Nazaire (44)

Base militaire de Bretteville sur Odon (14)

Ancien Hôpital Saint Vincent de Paul (75) 

Logements Sociaux à Lorient (56) 

Logements étudiants à Compiègne (60)





Mes Références :



Cabinet Guingueneau Architecte

Bureau d’étude FCID

Entreprise Fer et Steel

Bureau d’étude OTE Ingénierie



Je m’engage également pour une date d’échéance pour la réalisation des missions confiées



Mes compétences :

Onaya

Sketch up

Microsoft Office

Amiante sous section4

Revit

FeeBAT

AutoCAD