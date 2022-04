Cyrille DAVOUST

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

- Métré - Economie

. Chiffrage en TCE des avant-projets

. Amélioration de la base de chiffrage mise à disposition des commerciaux

. Contrôle de marge à la vente, en cours de réalisation et en fin de réalisation du projet

. Gestion des fiches de marges clients

. Optimisation du prix de vente, du bordereau de prix de revient et de la marge selon les objectifs fixés par la direction

. Négociation avec les fournisseurs et sous traitants

. Préparation des dossiers, passage des marchés avec les entreprises sous traitantes et commandes fournisseurs

. Amélioration des descriptifs techniques, marchés de sous traitance et pièces écrites des contrats

. Mise en application des nouvelles règlementations handicapés, thermiques et parasismiques

. Animation des réunions de mise au point avec les clients



- Chargé d’affaire

. Visite clientèle

. Établissement des devis, réponses aux appels d’offres

. Commandes fournisseurs

. Planning d’exécution, gestion des moyens humains et matériels

. Conduite et suivi des travaux

. Établissement des factures, situations et recouvrements des impayés.



- Étude et dessin

. Réalisation de plans d’avant-projets, permis de construire, exécutions

. Dimensionnement de charpentes métalliques



- Expérience sectorielle

. Maisons individuelles (traditionnelles, ossature bois, extensions, programmes, plans personnalisés, plan type)

. Rénovation (particuliers, copropriétés, commerces, administrations)

. Bâtiments industriels (jardineries, serres de productions, bâtiments commerciaux …)



- Maîtrise des outils informatiques

. Métré : BATIGEST, MULTIDEVIS 2000 et ARTPRO

. Dessin : AUTOCADS et CADSTANDARD

. Structure : ROBOT et RDM 6

. Bureautique : WORD, EXCEL