Alexandre GANDOUIN

Notre bureau d'études est spécialisé en charpentes métalliques - bois et enveloppe du bâtiment (Façade technique, Couverture et Etanchéité)



Nos missions sont les suivantes :

- Assistance à MOE et Architecte de l'APS à l'éxécution (Estimatif, Préétude-Conseil, DQE, Descriptif, Consultation, Analyse, suivi éxé-DET)

- Audit et Diagnostique en charpente et couverture/Etancheité

- Assistance à Maîtrise d'ouvrage

- Expertise



Depuis ce début d'année nous sommes en capacité de proposer de nouvelles compétences :

- Relevés 3D par nuages de points et traitement des données

- BIM



Nous avons de nombreuses références de tous types en France et à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations!



Mes compétences :

Vente

Négociation

Développement commercial

Bâtiment

Informatique

Management