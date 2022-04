Cyrille DE LA ROCHEBROCHARD

Professionnel Achat Indirect avec plus de 13 ans d'experiences en Achat et 5 ans en vente precedemment. Justifiant d'une carriere reussie a l'international (Australie, Singapore, UK, Espagne, Belgique et Bresil) dans des multinationales de premier plan (Moet Hennessy, Diageo, Reed Elsevier, Xerox, Thales).



Bonne connaissance du domaine corporate international et multi culturel. Habitue a travailler dans des organisations matricielles complexes avec une multitude de clients internes dont une grande partie de C-level. Management d'equipe internationale en Europe et Asie Pacific. Responsabilite multi categories achat principalement indirectes.