Cyrille DELRUE

Pendant plus d'une quinzaine d'années j'ai occupé des postes d'expert, chef de projet et/ou responsable d'équipe dans le domaine des outils de travail collaboratif. Aujourd'hui, je travaille au sein de la direction marketing mobile d'Orange, sur le marché "Entreprise". Depuis 3 ans, je pilote, coordonne et assiste la maîtrise d'ouvrage marketing, sur la conception et le lancement d'offres de mobilité, en tant que chef de projets transverses.



Je suis actuellement en recherche d'emploi sur Lyon sur des métiers de directeur de projet, chef de projet ou maîtrise d'ouvrage.



En dehors du bureau, j'adore cuisiner pour ma famille et mes amis. De vrais projets, multiples, à partager et à déguster.



Mes compétences :

Télécommunications

Marketing

Management

Gestion de projet

Communication

Adaptabilité

Esprit analytique