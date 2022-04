Cyrille DESTAING

Diplômé ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA), spécialité Agronomie et spécialisation Science et Génie de l'Environnement.



Outre mes compétences en diagnostic de la qualité des sols et en dépollution, ma formation d’ingénieur agronome me permet d’être force de proposition pour des revalorisations de sols comme supports de végétation. J'ai déjà eu l'occasion de mettre en pratiques mes connaissances dans le cadre d'un projet de requalification de jardins pollués pour la ville de Montigny-les-Metz, avec mon école, et dans le cadre d'une étude des sédiments des lacs du bois de Vincennes, pour la ville de Paris, lors de mon stage de fin d'étude. De plus, une longue lecture d'articles du Code de l'Environnement m'a permis d'acquérir une bonne connaissance de la réglementation concernant les déchets.



Je possède une bonne maîtrise du pack office (Word, Power Point, Excel, Access), et une certaine expérience d'autres logiciels tels que le Logiciel de statistique R, de SIG (Quantum GIS), et de modélisation (Stella, Weka, DEXi).



Je parle bien Anglais, étant tout à fait capable de tenir une conversation, y compris sur des sujets comportant un vocabulaire spécifique ou technique. Mon niveau en Allemand est celui du certificat B1.



Créatif, je pratique diverses activités artistiques et artisanales, de la peinture au travail du bois.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML