Cyrille DOLBEAU

Fort d’une expérience de 20 ans au service des particuliers et dans le management , j'ai crée ma propre structure de services à la personne « Fidelys Services » sur la base de la proximité .

Présent sur Nantes et Angers.

Fidelys Services a pour objectif de fidéliser ses clients et de créer une relation privilégiée fondée sur la proximité et la confiance.

Fidelys Services détient un agrément qualité qui vous garantit le suivi d'un cahier des charges strict et la qualité de nos interventions à votre domicile.

Notre personnel est salarié de notre agence, vous ne supportez donc aucune contrainte liée au statut d'employeur et nous vous déchargeons de la globalité des formalités administratives.

Nous vous garantissons un personnel qualifié et formé, ainsi qu’un suivi régulier des prestations réalisées.

Nous intervenons chez vous de façon régulière ou ponctuelle, selon vos besoins et votre emploi du temps, avec un contrôle continu des prestations et et une attention particulière sur votre satisfaction, Fidelys est à votre service !

N'hésitez pas à nous contacter et à demandez un devis gratuit au 0228223165 pour Nantes et 0241426250 pour Angers.

Notre agrément services à la personne vous permet de bénéficier d’une réduction d'impôts ou d’un crédit d’impôt de 50% des sommes versées sur l'ensemble de nos services.