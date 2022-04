Mes compétences :

Microcontroleur PIC / DSPIC

RS232 / I2C / SPI / CAN

ASM / C / C++ / JAVA / Bash

Microcontroleur ARM

Suites Office et OpenOffice

Traitement du signal

ZigBee / Bluetooth (HC-05)

EasyPhp / WAMP / Adobe Photoshop

DOS / Windows / Linux

Javascript / JQuery / AJAX / JSON

Eclipse / NSIS / Makefile

FreeRTOS

TCP / UDP / IP

FPGA / VHDL

HTML / PHP / CSS

MySQL / XML / XSL

Protéus (ARES / ISIS) / Xilinx ISE / MPLAB / Keil

BOUML / Qt / Borland C++ Builder