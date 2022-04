Cyrille DUBOSC

Ingénieur en management de projet de 12 ans d'expérience dans le domaine de l'aéronautique.

4 ans de conception et 8 ans de gestion de projet sur divers programmes pour Airbus, Latécoère, Bombardier ou Boeing.

Les missions effectuées dans différents environnements m'ont aidé à acquérir une aisance relationnelle et une aptitude à gérer plusieurs projets en même temps.

Associées à ma rigueur et mon esprit d'analyse, ces capacités m'ont permis d'obtenir de bons résultats en tant que responsable produit dans un grand groupe industriel.



Mes compétences :

Excel

Catia v5

Gestion de projet

PMO

Aéronautique

Planification

Gestion de programme

Gestion de la production

Coordination de projets