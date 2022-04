Cyrille Elie NOUWE

Actuellement étudiant en Master 2 en Réseaux de Radiocommunication avec les Mobiles à l'université de Versailles, je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude et de monter en Compétence



Mes compétences :

Matlab

WiMAX

Wi-Fi

VHDL

UMTS

TDMA

Synchronous Digital Hierarchy

SQL

Plesiochronous Digital Hierarchy

Pascal

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft Access

MicroStar International

Linux

HTML

GSM

GPRS

FDMA

EDGE

CDMA

C++

Fibre optique

GSM-R

Logique floue

VMware

Personal Home Page

Microsoft Windows Vista

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

IP

IBM CrossWorlds Interchange Server

ETHENET

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ADSL