Cyrille ERMENIER

Responsable Marketing et Communication de la marque Converse en France, mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir de réelles compétences et un savoir-faire dans les domaines divers et variés de la communication d'une marque de notoriété internationale.





- Média Planning (print + web.



- Relations presse.



- Salons professionnels.



- Marketing opérationnel.



- Opérations de marketing événementiel et partenariats sportifs et culturels.



- Catalogues



- Gestion des budgets