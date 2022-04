Cyrille FERAT

Après 20 ans d' expérience en recrutement et management de profils techniques de Bureau d' études et d' Ingénierie, pour le compte de l' entreprise INSET que j'ai dirigé, j' ai créé l'entreprise: EXATIS CONSULTING, dont l' activité de B.E.T & d' assistance technique, intervient dans tous les corps d' états techniques auprès des Bureaux d' études et des Ingénieristes dans les secteurs du Bâtiment, de l' installation générale, et de l' oïl & gaz.

EXATIS CONSULTING à pour vocation d' apporter de réelles compétences en matière d' études et d'assistance pour ses clients.

De par une certaine notoriété acquise, notre processus d' interventions propose des solutions adaptées et sur mesures pour vos projets.







Mes compétences :

Gastronomie

Oenologie

Voyage

Conseil

Gestion de projet

Management

Vente

Business development