Claire FERAT

A la suite une formation axée sur les langues, le commerce et le marketing, j'ai évolué dans le domaine du développement commercial, essentiellement a l'export, pour le secteur agroalimentaire des produits de la mer.



Aujourd'hui expatriée au Canada, je cherche a me spécialiser dans le conseil aux entreprises pour leur développement sur les marchés Européens.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger vos expériences ou pour toutes opportunités susceptibles de m'intéresser.



Mes compétences :

Anglais

autonome

Coordination

Coordination de projets

Espagnol

Études de marchés

Français

Gestion et coordination de projets

Italien

Langues

Organisée

Rigoureuse

Traduction