Cyrille FERNOUX

L'activité d'agent immobilier est mise à mal avec l'outil Internet, c'est pourquoi ce métier doit évoluer vers une relation plus humaine, un retour aux sources, une proximité et un réel suivi de la clientèle.

Ayant toujours cette fibre sociale, je tiens toujours compte des facteurs humains lors de la négociation immobilière. Retrouvez nos services et nos bien sur https://nidesia.fr

Secteurs prospectés : Treillières - Casson - Sucé sur Erdre - La Chapelle sur Erdre - Vigneux de Bretagne - Saint Etienne de Montluc et toute la Loire Atlantique

Chasseur Immobilier : déterminez moi vos critères de recherche, Je trouve pour vous...Tous secteurs...



Mes compétences :

Négociateur Immobilier

Chasseur Immobilier

Conseil en immobilier

Création de visite virtuelle