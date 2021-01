Cyrille FLOURIEUSSE

Après 9 années passées au CSTB (Centre de recherche et d'essais dans le domaine du vent et du climat) en tant que technicien mesures physiques et électronicien, j'ai rejoins en 2013 le CHU d'Angers au sein d'une équipe de 2 techniciens afin de contribuer à la création d'un service métrologie dans le cadre de l'accréditation COFRAC (ISO 15189) du laboratoire de biologie médicale du CHU d'Angers qui est à ce jour (fin 2018) accrédité sur 75% de son activité (100% prévu à horizon 2020-2021). Cette nouvelle expérience me permettant de me spécialiser en thermométrie et métrologie et de découvrir ce nouvel univers fort enrichissant qu'est la santé et la biologie.



Mon expérience précédente auprès du CSTB mayant permis daccompagner les laboratoires de R&D de nombreuses entreprises dont des grands donneurs dordres tels que THALES, NAVAL GROUP, STX, ALTRAN, ALSTOM, BOMBARDIER, PSA, RENAULT ,VINCI dans lélaboration de leurs nouveaux produits et dans de nombreux projets variés.



Fort de ces expériences, je possède donc de solides compétences en Mesures, Métrologie, Elaboration de méthodes et Qualité.



Mon anglais est opérationnel (Score TOEIC "Listenning & reading" de 745/990 en Avril 2012).



Mes compétences :

Aéraulique

Aérodynamique

Recherche

Thermique

Qualité

Métrologie

Transport ferroviaire

Automobile

Ingénierie

Industrie

Aéronautique

Bâtiment

Microsoft Excel

Norme ISO 9001

ISO 17025