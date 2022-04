Cyrille FONDE

Responsable d’exploitation SCT (P3) Fichet-Bauche Télésurveillance

– Vélizy (Yvelines)





 Recrutement, encadrement, formation des Superviseurs technique des chefs de poste et des opérateurs du centre et accueil des nouveaux embauchés.

 Gestion du planning.

 Suivi des contrôles CNPP de la SCT (suivant réglementation I31, R31)

 Définition avec les responsables sécurités des banques et autres sites à haut risque

de la politique de sécurité, Réunions Qualités, statistiques et reporting.

 Suivi qualité client (sinistres, litiges et réclamation clients) pour analyse et résolution.

 Gestion et facturation des télé-services.

 Maintenance et intervention sur le matériel du centre.

 Astreinte exploitation et technique de la SCT, gestion du Plan de Continuité d’Activité.

 En son absence, assurer l’intérim du Directeur Des Opérations.



1981 à 1987 : Marine Nationale.



Marin d’état. (Engagé volontaire 6 ans)



 Technicien de maintenance et d’exploitation.

Service Détection (systèmes de radars embarqués veille et artillerie)

Spécialisé dans les radars de tirs (Missiles et canons)

Surveillance aérienne et maritime (Assistant Centre Opérationnel)

+ Contrôle et identification des aéronefs zones de conflits ou zones de guerre.

 Chef de poste.

(Encadrement de 35 hommes d’équipage, gestion des consommables et tenue du poste)

 Gradé sécurité. services détection et artillerie. (direction des équipes incendie au poste de combat)

 Missions zones de guerre.

Liban, Tchad.





Mes compétences :

Management

Management d'équipe

Sens du service

Service client