Cyrille GAGLIANO

“L’AVENIR N'EST PAS CE QUI VA ARRIVER MAIS CE QUE NOUS ALLONS FAIRE“ Henri Bergson



Directrice artistique et designer graphique freelance, en communication média et hors-média, j'accompagne agences, entreprises, associations et collectivités dans leurs projets à échelle locale, nationale ou internationale.



J’ai occupé les fonctions de directrice artistique pendant 7 ans chez McCann Erickson, 5 ans chez Lowe/Alice et 2 ans chez EuroRscg à Paris, en étroite collaboration avec les équipes stratégie et marketing. Ce qui m’a permis d’acquérir une forte expérience en terme de création de campagnes de communication nationales et internationales, dans différents domaines : Film TV, Presse, Affichage, PLV / Signalétique, Edition, Evénement, Identité visuelle / Charte graphique, Design & réalisation de site, Création de contenu pour les réseaux sociaux, Packaging, Illustration, Photographie ...



Mon rôle est de déterminer l’aspect visuel du mode de communication et de proposer des concepts qui seront ensuite déclinés sur différents supports on et offline.

Je vous accompagne du début à la fin de la chaîne : je crée une identité visuelle, propose des idées, élabore une charte graphique, réalise les maquettes (print, film ou web) et encadre la réalisation des créations.

Je choisis mes collaborateurs en fonction du projet (conseils en stratégie & marketing, concepteur-rédacteurs, photographes, illustrateurs, réalisateurs, développeurs ou agence web, imprimeurs...) et j’assure le suivi technique de la pré-production à la post-production jusqu’au contrôle avant impression ou diffusion.



http://pinterest.com/cyrillegagliano/my-book/

https://cyrillegagliano.myportfolio.com



Mes compétences :

Graphisme

Direction artistique

Presse / Affichage

Communication médicale/santé

Communication publicitaire

Identité visuelle / Charte graphique

Communication évènementielle

Développement de campagne de pub BtoC/BtoB

Édition

Film publicitaire

Publicité

Conception graphique

Dessin

Responsive Design

Apport d'affaires

Web design

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Communication interne

Recherche iconographique

Packaging

Graphisme print

Illustration

Logos

Gestion de projet

Photographie

iMovie

Retouche photo

Word

Wordpress

Création de site web