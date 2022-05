Stéphanie ALMON

Psychothérapies à Paris et dans le 92 pour les adultes, seuls ou en couple, et les adolescents.

Expériences en développement commercial, en marketing, en communication et en management.

Entre 1994 et 2002, j'ai créé et gèré 6 titres de presse spécialisés avec leurs sites Internet associés en tant que "Directrice de Publicité et du Développement".

Entre 2002 et 2009, j'ai participé à la création et au développement commercial du salon MD Expo (salon du Marketing Direct) chez Reed Expositions France.

J'ai été ensuite "Directrice de la Division Marketing et Communication" prenant ainsi la direction des salons VAD (Vente à Distance sur Lille), MPV (Marketing Point de Vente), Documentation, PSI, MCO (Marketing et Communication par l'Objet) et des Popaï Awards. J'ai également créé le concept des "Journées du Marketing et de la Communication".

J'ai ensuite participé à l'implantation de DevCom sur Paris pour la société MLG.

En 2010, j'ai co-créé, la société bFair, spécialisée dans les salons BtoB, avec Annelies Helmer.

Durant les 4 dernières années, j'ai également suivi une formation en psychologie à l'EFAPO.



Mes compétences :

Créativité

Psychologie

Communication

Management