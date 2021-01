Cyrille GARNIER

Je suis directeur d agence bancaire depuis février 2009



Compétences professionnelles acquises et développées:



-Compétences managériales:



Gestion d'une équipe de 6 personnes. ( 1 Chargé d'affaires professionnels, 1 Conseiller particulier, un conseiller commercial, un employé de caisse, 1 Alternant et divers stagiaires école)

-Formation et accompagnement de ces collaborateurs au quotidien.

-Définition et répartition des objectifs

-Gestion "autonome" d'un centre de profit ( Analyse du compte de résultat de mon agence, évolution PNB évolution coût du risque, contrôle interne des opérations)



-Compétences en finance d entreprise



-Analyse de bilan et analyse des ratios



Compétences relationnelles:



-Connaissance approfondie du marché des professionnels

-développement d un réseau d apporteurs d affaires (expert comptable, courtier)

-bonne connaissance du tissu économique niçois



Mes compétences :

Credit immobilier

Prêt professionnel

Épargne salariale

Assurances

Management