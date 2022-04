Cyrille CARMIER

Plus de 14 années d’expérience Internationale dans la gestion de systèmes Unix à Haute Disponibilité dont six années ayant la responsabilité des bases de données de la Bourse de Luxembourg.



A présent, je suis Adjoint du Responsable Architecture et Expertises (Harmonie Mutuelles) pour le périmètre UNIX, SAN, Stockage et Sauvegarde.



Référent et Architecte Technique pour de grand compte (Radio France, Harmonie Mutuelles…) Pilotage de Projets critiques au sein d’organisations à haut risques (Bourse de Luxembourg, Salle des Marchés, BEI, Banques internationales…) Expertise Sybase ASE, Replication Server, IQ,…



Capacité d'encadrement pour la conduite de Projets Techniques à risque et facilité à travailler seul ou en groupe.



Expérience de mise en place et d'administration d’ERP (« ReEngineering », Industrialisation,…)

Gestion des changements, des capacités de stockage, des mises en Production, des incidents, des problèmes… Mon parcours professionnel m’a permis d’appliquer au quotidien les standards ITIL depuis les années 2001.



Rigueur, facilité d'adaptation même face à des contextes complexes, goût pour apprendre et évoluer.

Installation, administration, optimisation de bases de données Sybase / Oracle / MS SQL Server pour des environnements à haute disponibilité.





Mes compétences :

Stockage

Infrastructure IT

SAN

Sybase

Coordinateur technique

IBM AIX

Coordination

Infrastructure