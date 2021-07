Titulaire d'un BTS Informatique Industrielle, et de Technicien Supérieur en Automatique et Informatique Industrielle au centre AFPA d'Angers, je suis à la recherche d'un poste diversifié et stimulant.



Mes compétences :

Automatique: Langage Grafcet, Ladder, List et Str

Automatique: logiciels STEP 7, PL7 PRO et UNITY PR

Informatique: C, C++, et Visual Basic

Informatique: base de données ACCESS et SQL