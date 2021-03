Dalila NAIT-AKLI

Je suis chargée d'évoluer le système de management SSE, Décliner la politique SSE au sein de l'ensemble entités , Evaluer et prévenir les risques professionnels et environnementaux, Participer à la conception et à l’organisation des dispositifs et outils relatifs à la sécurité des personnes et des biens, Assurer une veille réglementaire efficace et évaluer la conformité de l'entreprise par rapport aux normes et réglementations en vigueur, Sensibiliser et faire adhérer chacun aux politiques de gestion du risque...



Mes compétences :

Management

Internet

Microsoft office

Directive machine

Norme ISO 14001

Analyse des risques

Réglementation ICPE

Protection de l'environnement

Arbre des causes

Ducuement unique

Prévention des risques

AMDEC