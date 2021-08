Le secteur dentaire a peu de secrets pour moi depuis le temps que j'exerce dans ce domaine!

Dentiste d'abord pendant 26 ans à Alger! Assistante dentaire depuis 12 ans en France et toujours en poste!Enseignante pour transmettre mes connaissances aux autres au titre de formateur occasionnel au Cnqaos!Toujours prête à me former et élargir l'éventail de mes possibilités et capacités!Dalila



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Français

Italien

Langues