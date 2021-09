Damien DETRUIR

Consultant

Ingenieur commercial de formation

Disponible et autonome.

Ma bonne connaissance du terrain alliée à la maitrise commercial sont des atouts pour developper des projets dans le secteur immobilier , industriel , tertiaire et l'efficacité énergétique .

Formés aux differentes techniques de maintenance de systèmes energivores et climatiques , j accompagne des partenaires dans leur recherche d économie d énergie et développement de projets immobiliers .





Apports d 'affaires,conseils et accompagnement en efficacité energetique. Rénovation , batiment à énergie positive.



secteur industriel , tertiaire , investisseur privée , promotteur immobilier,fond investissement.

zones : Caraibes ,Afrique ,Europe.



Partenariat et accompagnement en financement de projet.



Réalisation de projet spécifique à faible emission de CO2 : hotel , Marina, golf ,industrie.



Solution globale :biomasse, photovoltaique,technologie Led





-recherche de partenaires (promoteurs,industriel )

- mis en place d audits énergétique

- Détection de projet et financement d'équipements .

- Maitrise des appels d offres et marché négocié.

- Analyse et définitions des besoins.

- Reporting et analyse secteur.

- Valorisation de rénovation.





Interlocuteurs:

Direction des Affaires financières , ingenieur QSE,Promotteur , Investisseurs



Mes compétences :

Développement commercial

Chirurgie

radioprotection

Vente

Santé

commercial