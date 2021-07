Mon parcours est résolument pluridisciplinaire puisque je possède une formation d’ingénieur et une spécialisation de plus de 10 ans dans la finance et l’économie. Outre mes fonctions quotidiennes de manager, je mets en oeuvre l’ensemble de mes compétences pour développer des produits économiques, statistiques et financiers destinés à une large clientèle de banques et de cabinets de conseil.