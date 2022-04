Alain FESTOR

Je viens de terminer une mission de Directeur des Travaux à ABIDJAN (Rénovation Hôtel SOFITEL et entretien en GO et TCE des palais présidentiel).

Cela fait plus de vingt ans que je dirige des chantiers et du personnel, j'ai le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, la maîtrise des (DTU), et le souci du travail bien fait, tant dans le Gros œuvre, que le TCE.



Mes compétences :

Pack Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Corps

Autocad