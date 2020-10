Michel MICHEL FESTOR (FESTOR)

Par ma formation d’ingénieur, en complément de mes études en génie mécanique et mon expérience professionnelle en production et en direction industrielles, j’ai acquis de très bonnes connaissances de management, de relationnel client et d’optimisation d'organisations.

Mon profil se complète par la connaissance maîtrisée de la langue allemande (aussi interculturelle) et de la pratique opérationnelle de la langue anglaise.



Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans l'automobile et dans le ferroviaire (direction, P&L, production, qualité, sécurité, environnement, organisation, maintenance, logistique,transferts industriels, amélioration continue), je reste orienté vers le management de site industriel.

Mes différentes expériences et les conduites de changement réalisées me permettent de diriger divers secteurs d'activités en s'appuyant sur l'organisationnel, la technique et l'humain. (mise en oeuvre du T.O.H.)



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Qualité

Lean IT

Production

Automobile

Management

Ingéniérie

Coordination de travaux

Direction de projet

Logistique industrielle

Organisation du travail

Gestion de flux