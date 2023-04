Damien FIOLET

Diplômé réalisateur concepteur 3d, en septembre 2011 (bac +3) Pole 3D Roubaix

Obtention CESS Illustration en Bélgique,à l' institut St Luc Tournai (équivalent bac sti arts appliqués)



Formé sur les diverses techniques de la réalisation, de la conception d’image et d’animation 3d, je maitrise les techniques (modélisation, texture, éclairage, rendu, effet spéciaux, squelette,…) nécessaire permettant d’obtenir une belle réalisation. Le logiciel que j'utilise principalement est 3dsmax, mais j'ai acquis durant mes 3 années de formation et de stage, des connaissances pour le logiciel maya, Xsi et Rhino. Je possède également une connaissance au métier d’infographiste 2d (web, flyer, logo, illustration, édition..) et ses logiciels spécialisés (Illustrator, Photoshop, Indesign, after effect…). Je sais dessiner et manier les nombreux codes visuels (croquis, story board, langage des couleurs, typographie) dû à une formation d’illustrateur dans le secondaire dans un lycée d’art.