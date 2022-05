Romain LEMAIRE

Freelance, actuellement à la recherche de nouveaux clients à qui faire partager mes connaissances en 3D



De formation généraliste, je suis spécialisés en modélisation 3D et en création de setup avancé, je sais aussi créer mes propres textures de style peinte à la main ou plus réaliste et j'ai de bonne connaissances dans des logiciels de compositing tel que After Effects.



Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Adobe After Effects

3D Studio Max

Softimage

Modélisation 3D

Texturing

Adobe Photoshop

Rigging

Shading