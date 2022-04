Diplomé de la licence Pole IIID je me suis specialisé au cours de mes stages et de mon experience professionnel dans l'image d'architecture et le temps réel et j'effectue des missions dans tout les domaines en tant qu'auto-entrepreneur



Mes compétences :

Animation

Architecture

Design

Modélisation

3D

Adobe Flash

Adobe After Effects

C#

Unity 3D

Adobe Photoshop