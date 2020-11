Florian TAVERNIEZ

◙ Web & Motion designer chez Kréalid | Créatifs, un point c'est tout.



2D & 3D Graphic Designer chez Ukhöm | Creative Studio (www.ukhom.com)



Graphic Art Designer chez The Manifest. (www.the-manifest.be) à Bruxelles Capitale.



Freelance: Hart Workshop (www.hart-workshop.com)



Hart Workshop est un atelier de conception graphique basé à Lille.

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la mise en oeuvre de votre communication visuelle.

Hart Workshop conçoit et réalise des identités visuelles efficaces, du motion design et une 3D dynamiques, du design web innovant et des solutions print créatives.

www.hart-workshop.com

contact@hart-workshop.com



Mes compétences :

3D

WebDesign

Graphic Art Designer

Brand identity

Motion design

Graphisme

Infographie

Audiovisuel