Damien FOURNIER

Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies, j'interviens dans l'encadrement, le pilotage, et la mise en œuvre de projets innovants. J'apporte une expertise technique en rapport avec les besoins afin d'améliorer l’ergonomie, l'expérience utilisateur tout en assurant la pérennité et la performance des solutions. Je mène une veille active sur les dernières innovations afin de proposer les solutions qui permettront de faire évoluer les architectures applicatives.



J'aime le contact et possède un goût prononcé pour les nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projet

Dévelopement d'application

Architecture logicielle

Systèmes d'informations

Modélisation UML