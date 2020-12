Damien GUICHARD

Je suis en mesure de concevoir tous types de projets, pour tous types de styles et de grandeur. Bien que la conception soit une phase importante de la construction, car celle ci en impacte le prix, la connaissance des techniques l'est tout autant.

C'est donc pour ces raisons, que mon travail consiste à seconder le maître d'ouvrage dans chacune des phases de la construction pour lui livrer un bâtiment conforme à ses attentes, à la législation, voir même en avance de celle ci.



Mes compétences :

Adapatation rapide en tout milieu

Organisation du travail

Artisanat et creation design

Dessinateur Autocad/sketchup/Artlantis

Management de projets