Damien GUIGNARD

En écoles et centres de formation

En tant qu'INTERVENANT et MEMBRE DE JURY, je donne des cours sur les réseaux sociaux, le web marketing et la gestion de projet.



En label / agence

J'ai été CHEF DE PROJET, pour mixer la coordination d'équipe, l'accompagnement et la réalisation de projet, tout en ayant des missions de communication et de rédaction, pour contacter la presse, rédiger des communiquer de presse, des newsletters, dans le but de faire connaître chaque projet de l'agence.

Avec la chanteuse ZAZ

ASSISTANT MANAGER & PROMOTION sur les plateaux télé de Paris, les plateaux radio, j'ai aussi été présent lors de toutes les interviews durant l'ère EFFET MIROIR, son 4e album studio.



COMMUNITY MANAGER, je l'ai accompagné lors des tournages de ses clips (à Cuba pour Que Vendra), nombreux de ses concerts, mais aussi sa promotion en France, en Belgique et en Suisse.



ASSISTANT MANAGER, j'ai été présent à toutes les réunions de préparation de promotion chez WARNER, PLAY TWO mais également CARAMBA.



En médias

RÉDACTEUR culturel, j'ai réalisé de nombreuses interviews : Amel Bent, Hoshi, Madame Monsieur, Marie Flore, Julia, Lili Poe, Elisa Tovati, Régine, Tristan Lopin, Sam Zirah, Ghislaine Arabian, la députée Laurence Vanderbrock-Mialon, Aloïse Sauvage, Noholito...



CONSEILLER MANAGEMENT, ARTISTIQUE & COMMUNICATION, j'ai accompagné la chanteuse Ysa Ferrer et le chanteur Jeyo Sun, dans leur stratégie de promotion et leur image artistique.



En salles de spectacles et festivals

CHARGÉ DE COMMUNICATION en salles de spectacles où j'ai eu la tête dans les étoiles à chaque représentation, ou bien alors en festivals, où l'excitation est palpable pendant des mois jusqu'aux jours de l'événement, j'ai également eu la chance d'exercer mes compétences directement auprès d'artistes.



Et si on discutait pour se connaître un peu plus ?



damienguignard.pro@gmail.com

06 20 23 30 34