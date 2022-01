Damien GUZIKOWSKI

J'exerce mon métier d’exploitant/affréteur depuis plus de 14 ans aux seins d’entreprises spécialisées dans le transport de fret industriel en lot, demi-lot et sur palette, aussi bien dans des entreprises à vocation nationale, qu'internationale, dans l'urgence, la messagerie ou comme dernièrement, dans des entreprises de transports conventionnels ou même exceptionnels.



Doté d’un bon sens relationnel et maîtrisant tous les aspects techniques de mon métier, je dispose de solides compétences dans l’organisation des transports qui me sont confiés. Je m’assure également de leur bon déroulement en relation permanente avec mes différents prestataires, toujours dans un souci de performance et de rentabilité. La qualité des prestations ainsi rendues est pour moi le reflet de mon engagement personnel envers mes clients.



Je suis réactif, sérieux et organisé, ma persévérance m'a toujours garantie de trouver des solutions à toutes demandes ou situations qui se présentent.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Express

International

Transports

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Transport