Damien HAULTCOEUR

18 années dinnovations dans un grand groupe du BTP

=> 5 ans dingénierie digitale :

o Responsable déploiement BIM région centre Sud-Ouest

- Déploiement du digital dans lU.O., nouvelles technologies, amélioration des processus entreprise...

o Référent Open Innovation région centre Sud-Ouest

- Accompagnement au développement de solutions innovantes avec lappui dincubateurs locaux (lowtech, high-tech, VR, RA, IA...)

o Référent Informatique Technique région centre Sud-Ouest

- Suivi des outils digitaux métier, contractualisation, formation, veille techno...



=> 10 ans dingénierie en méthodes de construction

o Innovation et développement doutils spécifiques (ergonomie, production, sécurité)

o Audit poste de travail et rédaction de modes opératoires o Planification de projet

o Gestion, optimisation du parc matériel

o Contrôle sécurité

o Veille technique



=> 2 ans de planification grands projets tous corps détats

o Rénovation de lhôtel de lassemblée nationale

o Construction dEHPAD

o Centre logistique pour GSK à St Amand-Les-Eaux (59)



=> 2 ans de conduite de travaux

o Encadrement chef de chantier et compagnons (15 personnes)

o Suivi de projet

o Développement doutils spécifiques au poste de travail