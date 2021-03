Damien PROST

Plus de 15 ans dexpérience dans lindustrie dont 10 ans en tant que Responsable Lean et Amélioration Continue dans des PME et groupes industriels internationaux issus de différents secteurs dactivités (Automobile, Aéronautique, Electronique, Revêtements de sol, Electroménager, Refroidissement) avec des typologies de production variées (grandes séries, process par Batch, petites et moyennes séries diversifiées et à la commande).



Mes formations en Lean Management et Amélioration Continue et mes expériences professionnelles mont permis d'acquérir de solides connaissances et de multiples compétences dans ce domaine.



Mes compétences opérationnelles et fonctionnelles acquises tout au long de mon parcours me permettent aisément délaborer et de mettre en œuvre un plan de progrès continu avec pour objectif de développer une culture de lamélioration continue à tous les niveaux pour améliorer durablement les résultats opérationnels et financiers de lentreprise en améliorant les conditions de travail et en développant les compétences des collaborateurs.



Homme de challenge, pragmatique, proche des Hommes et du terrain, je suis intéressé par des postes de Responsable Excellence Opérationnelle dans des structures à taille humaine me donnant la possibilité de participer à la stratégie de lentreprise.