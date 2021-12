Damien STUDER

FONCTION

Directeur associé - Cabinet FCL-Gérer la Cité (1999-à ce jour)

. Mise en place et développement de l’activité de Gestion et de Délégation de Services publics . Secteurs concernés : mobilité (transports, stationnement), environnement (eau, déchets, énergie), grands équipements publics (sportifs, culturels)

. Types de missions : accompagnement à la mise en place de partenariats (marchés, DSP, PPP), audits de délégations, négociations d’offres et de contrats entre collectivités locales et opérateurs privés, coordination d’assistants à maîtrise d’ouvrage (Cabinets techniques, Avocats)

. Résultats : référencement du cabinet dans ce secteur d’activité, chiffre d’affaires multiplié par huit





COMPETENCES

. Audits économiques, financiers et fiscaux de grands services publics ; contrôles annuels et suivi des délégations de services publics

. Conseils sur le choix du mode de gestion du service et assistance au montage de projets (marchés, délégations de services, partenariats publics privés)

. Accompagnement opérationnel aux négociations et renégociations de contrats de gestion de services publics

. Négociations avec élus, fonctionnaires et dirigeants d'entreprises gestionnaires de services et d'équipements publics (SNCF, Keolis, Transdev, Ratp, Effia, Vinci, Q-Park, Urbis-Park, GDF-Suez, Veolia Environnement...)

. Gestion d'équipes de consultants, de projets et fonctionnelles aux profils variés.



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation

Management

Audit / Conseil

Equipements et services publics