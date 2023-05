Damien TAKORIAN

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la région nantaise en tant que conseiller clientèle banque / assurance.



Ma formation en psychologie clinique et mes différents stages m'ont permis de maitriser les techniques d'entretien, de recherches d'emploi et d'animations de groupe. De même, mes expériences professionnelles dans l'assistance téléphonique m'ont appris le maniement intensif de l'outil informatique, ainsi qu'à gérer diplomatiquement les conflits avec la clientèle, et faire la restitution et le suivi de dossiers.

Mon parcours atypique m'a apporté une connaissance assez large du monde du travail, que ce soit dans le monde médical et paramédical, dans le monde l'enseignement, le monde ouvrier et le monde de l'entreprise.



Pour présenter mon parcours rapidement, je suis titulaire d'une maitrise de Psychologie Clinique.

J'ai aussi suivi la formation CASP (Chargé en Accompagnement Social et Professionnel) du CNAM.



J'ai travaillé dernièrement de 2021 à fin de 2022 en tant que gestionnaire de sinistres en assurance pour le compte de la MAE (Mutuelle Assurance de l'Education), et avant ça pour la Macif (dégâts des eaux).



Auparavant, j'étais conseiller bancaire par téléphone pour le groupe CIC / Crédit Mutuel / Banque Transatlantique, activité que j'ai débuté en 2013.



J'ai également une expérience en tant que Conseiller en Insertion Professionnel et formateur, que j'ai acquis auprès de l'association PREFACE à la nouvelle Maison d'Arrêt de Nantes.

Mes missions étaient :

- de réaliser des informations collectives pour présenter les opportunités de travail et formation en milieu carcéral,

- d'effectuer des Bilans d'Évaluation et d'Orientation (BEO) suite aux demandes de travail ou formation des détenus,

- d'animer des ateliers de groupe de Remobilisation et de Préparation au Projet Professionnel (R3P) afin de préparer la sortie,

- des Bilans de Compétences Approfondis et Dispositif d'Elaboration et Préparation au Projet lors d'entretiens individuels.



J'ai suivi plusieurs stages :

dans le monde de l'insertion professionnel :

- Motiv'Action / IPFA auprès de formateurs, Conseiller en Insertion Professionnel (CIP), Psychologue Clinicienne dans le cadre de prestations Pole-Emploi (CIBLE), formations financées par la Région (OFT) et par l'AGEFIPH (PARE, PPS).

- Au Kiosque Accompagnement Professionnel (KAP) au CNAM de Nantes auprès d'une personne ressource en Validation des Acquis et de l'Expérience.



En milieu médical et paramédical pendant mes études de psychologie :

- Institut Medico Educatif : enfants de 6 à 14 ans (72);

- Service de Maternité à la Flèche (72);

- Maison de Retraite de Maulévrier (85);

- Centre Medico Psychologique de Baugé (49).

J'acquiers un savoir dans différents champs de la psychologie. Je développe aussi des compétences en techniques d'entretien clinique et en animation d'ateliers souvent à but thérapeutique.



en milieu pédagogique :

- Ecole de la Chartre sur le Loir (72)

En tant que bénévole, puis en tant qu'aide éducateur. J'apprends à gérer des ateliers et des groupes d'enfants.



dans l'assistance à distance en informatique :

- technicien hotline pour les agendas de poche électroniques PALM (entreprise Stream à Angers)

- technicien Hotline pour Medion pendant plus de 6 ans où je développe et administre le forum GPS Officiel forum-medion.fr