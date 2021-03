Damien TESSIER

Conseiller commercial automobile depuis mon alternance, mon goût du challenge/défi m'ont permis d'avoir un parcours professionnel complet.



J'ai pus m'épanouir dans tous les secteurs de la vente automobile, que ce soit neuf ou occasion, secteur ou hall, j'ai aujourd'hui rejoins une cellule entreprise et je m'adresse désormais au commerce B to B, l'aboutissement pour moi d'un parcours.



Mes compétences :

Ecoute active

Foce de proposition/persuasion

Vente

Qualité

Relation clients

B to B

B to C

Autonomie

Réseau

Secteur

Financement

Promotion des ventes

Travail en équipe

Automobile