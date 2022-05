Nicolas LEHAY

Bonjour ! En tant que passionné de l'automobile au sens le plus large, j'ai jusqu'à présent orienté exclusivement mon parcours professionnel vers l'après-vente. Ce que j'affectionne le plus : la polyvalence. Avoir exercé différents métiers de l'après-vente, à la fois techniques et administratifs me permet d'avoir une vision plus large du secteur : j'aime comprendre comment fonctionnent les différents services d'une entreprise.



Pour l'heure, je reste toujours à l'écoute de nouvelles opportunités !



A bientôt !



Mes compétences :

Mécanique

Informatique

Facturation

Diagnostic technique

Réception de matériel

Réalisation de devis

Vente directe

Études marketing

Gestion de planning atelier

Analyse des indicateurs après-vente