Damien THOYER

Diplômé d'un Master Option Marketing depuis le mois de décembre 2012.

Je suis actuellement Conseiller Spécialiste Digitale chez Solocal Group.

Je possède 4 ans d'expérience dans la communication locale pour les professionnels de tout type d'activité, B to C, B to B ainsi que sur la majorité des support papier et internet.

Solution de Marketing : direct, stratégique, promotionnel, luxe, internet, fidélisation de clientèle.

Solution de Prospection : Gestion des BDD, mkt direct, Mkt internet...

Visibilité sur Internet : réseaux sociaux, acteurs majeures du Web (Solocal Group...)

Plan de communication et Plan Media.