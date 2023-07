Damien VILLOINGT

25 ans d'expérience dans le monde de l'automobile !

Le monde de la location courte, moyenne et longue durée de la livraison à la restitution est un domaine que je pratique depuis 25 ans ! j'ai commencé dans ce cocon en tant que préparateur , puis agent d'opération, chef d'agence, responsable secteur et de base arrière (Orly 15 employés et une équipe de 20 convoyeurs ) . Et je me lance dans la mise en place d'une plateforme entretient et de restitution pour expertise et les évaluations des dégâts (15 parcs de restitution sur toute la FRANCE) pour la flotte de véhicules KILOUTOU . Je me vois confier le pilotage du concept "loué chez LECLERC" et la gestion d'un atelier carrosserie (8 employés) .

Je souhaiterais faire profiter à votre société de la richesse de mes expériences passées tout en développant bien sûr de nouvelles compétences grâce à votre entité. Je suis prêt à mettre au service de votre société mon sérieux, mon dynamisme, mon sens de l'organisation, de l'autonomie et de la réactivité. J'ai pu développer mes qualités relationnelles et mon sens de l'écoute







Mes compétences :

Microsoft Outlook, gmail

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

expertise carrosserie

Gestion de parc automobile

Restitution

